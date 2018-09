Actualidade

O primeiro interrogatório judicial aos dois suspeitos da morte do triatleta Luís Grilo, a mulher Rosa Grilo e um homem, alegado cúmplice desta, prossegue no sábado no Tribunal de Vila Franca de Xira, disse hoje a advogada dos arguidos.

Tânia Reis indicou aos jornalistas, pelas 21:35, que Rosa Grilo prestou declarações à juíza de instrução criminal e que o seu interrogatório já terminou, acrescentando que às 09:30 de sábado está previsto começar o interrogatório judicial a António Joaquim, o qual também tem a intenção de falar à juíza Andreia Valadas. As medidas de coação devem ser conhecidas no sábado.

Rosa Grilo, de 43 anos, e António Joaquim, de 42 anos, chegaram ao tribunal às 13:45 perante o olhar de dezenas de populares e algumas vaias e insultos.