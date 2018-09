Actualidade

O presidente do Benfica reafirmou hoje que o clube não cometeu qualquer ato ilegal e pediu uma "limpeza" no futebol português, tendo explicado ainda a razão de não ter avançado com a "pequena loucura" que pensou em cometer.

No discurso aos sócios, na Assembleia-Geral (AG) que decorre no Estádio da Luz, e durante a qual será discutido e votado o relatório e contas do exercício 2017/18, Luís Filipe Vieira referiu que o clube vive "um momento sem precedentes, fruto de vários ataques, uns de origem criminosa e outros motivados pela necessidade de afirmação pessoal".

O presidente das 'águias', que se referia ao caso 'e-toupeira', disse que "este é o tempo da justiça", que é preciso "limpar" o futebol e que "quem tiver de cair, que caia".