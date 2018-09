Actualidade

O Grupo Orey apresentou um prejuízo de 3,34 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, valor que compara com um lucro de 351 mil euros registado no mesmo período do ano passado, foi comunicado ao mercado.

Num comunicado enviado na sexta-feira à noite à Comissão do Mercados de Valores Mobiliários (CMVM) pelo Grupo Orey pode ler-se que, "ao nível do resultado líquido, verifica-se que as unidades em continuação apresentam um resultado negativo de 422 mil euros no semestre", face a um lucro de 375 mil euros do mesmo período do ano passado.

Já as unidades em descontinuação, das quais fazem parte a Orey Financial e o segmento de investimentos alternativos no Brasil, têm um impacto negativo de 2,92 milhões de euros, "essencialmente devido à depreciação do real brasileiro face ao euro, que impactou o valor de balanço destes ativos e passivos".