Actualidade

As autoridades de Macau anunciaram hoje que foram detetados três casos locais da febre de dengue, todos da mesma família, e admitiram que outros possam surgir, apelando aos residentes a adoção de medidas de prevenção.

"Não podemos excluir a possibilidade da propagação da febre de dengue", disse hoje o coordenador do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças, Lam Chong.

De acordo com os Serviços de Saúde do território, os primeiros sintomas - febre, dores articulares e de cabeça - surgiram no dia 24 de setembro a um homem de 65 anos que vive perto das famosas Ruínas de São Paulo que todos os dias são visitadas por milhares de turistas.