Actualidade

Mais de 400 voos foram cancelados hoje no sul do Japão devido à aproximação do tufão Trami, que a Agência Meteorológica nipónica previu que atingisse a ilha de Kyushu no domingo e provocasse fortes chuvas, ventos e ondas.

As condições atmosféricas levaram as companhias aéreas japonesas a cancelar mais de 400 voos de ida e volta para as regiões de Okinawa e Kagoshima, que afetaram mais de 380 mil passageiros, informou a agência de notícias local Kyodo.

Trami é o 24.º na temporada de tufões no Pacífico e está classificado como "muito forte". Às 11h45 (03.45 em Lisboa), o tufão encontrava-se a cerca de 80 quilómetros a sudoeste de Naha, capital do arquipélago de Okinawa.