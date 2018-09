Actualidade

O Prémio Nacional de Ilustração é hoje entregue à ilustradora Madalena Matoso, na inauguração da PIM - Mostra de Ilustração para Imaginar o Mundo, do Folio - Festival Literário Internacional de Óbidos, a decorrer até 07 de outubro.

Madalena Matoso foi distinguida pelo livro "Não é nada difícil", na 22.ª edição do prémio, anunciada em julho pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, e a entrega do galardão é feita hoje à tarde, a partir das 18:00, na Galeria Nova Ogiva de Óbidos, numa sessão com o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

O prémio distingue o conjunto de ilustrações do livro "Não é nada difícil", também com texto de Madalena Matoso, que esteve em destaque na feira de negócio livreiro de Nova Iorque, em maio, reconhecido como uma das 30 melhores obras visuais e de ilustração de todo o mundo.