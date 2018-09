Actualidade

O administrador do Banco Mundial em representação de Portugal, Paulo Pedroso, disse hoje à Lusa que o recente aumento de capital do banco e o mandato para apostar em África representam "uma grande oportunidade" para as empresas portuguesas.

"Em termos de apoio ao investimento, há uma reorientação no sentido de aumentar o apoio ao setor privado em África, o que, dada a orientação tradicional das empresas portuguesas, em particular para a África lusófona, implica uma maior atenção do banco para todos estes projetos de investimento, para os quais há uma grande disponibilidade para apoiar", disse Paulo Pedroso em entrevista à Lusa.

"O recente aumento de capital, em abril, veio acompanhado de um pacote de recomendações estratégicas, que diz que é objetivo do Grupo Banco Mundial, em todas as componentes, dirigir-se para contextos de risco, o que se transmite para as empresas potencialmente interessadas é haver uma instituição com todo o leque de instrumentos de riscos que podem ser mobilizados e orientada especificamente para investir em contextos difíceis, o que é uma grande oportunidade para as empresas portuguesas que queiram investir na África lusófona", vincou o administrador executivo suplente do Banco Mundial.