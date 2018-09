Autárquicas/Moçambique

Perpétua Machava, vendedora, apanhou Eneas Comiche em campanha eleitoral no mercado Mandela, no centro de Maputo, e lembrou-se de quando ele foi presidente do município.

"O senhor não fez nada", diz-lhe na cara, durante uma conversa olhos nos olhos em que ele lhe responde: "temos que falar sobre isso".

Há 15 anos, como hoje, também prometeu melhores condições para os comerciantes, mas nada foi feito durante o seu mandato, entre 2003 e 2008, lamenta Perpétua.