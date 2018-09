Incêndios

Os concelhos de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, Vimioso, em Bragança, Trancoso, na Guarda, e Tomar, em Santarém estão hoje em risco máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também vários concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, Coimbra, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Lisboa, Beja e Faro em risco muito elevado de incêndio.

Em risco elevado de incêndio estão ainda cerca de uma centena de municípios de norte a sul do país, sobretudo no interior, num dia em que está prevista uma descida da temperatura mínima.