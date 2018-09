Actualidade

A mostra "Portuguese Cinema Days in Berlin" (dias do cinema português em Berlim) leva à capital alemã, no mês de outubro, cinco filmes portugueses, um debate e apresentações feitas pelos realizadores.

O critério mais importante foi escolher filmes "com muita qualidade", mas Helena Araújo, coordenadora da mostra, sublinha que também era fundamental que fossem "recentes e bastante falados em Portugal".

"Há muito tempo que eu sentia em Berlim a falta de ver filmes portugueses. Vim para a Alemanha há 30 anos e dei-me conta que Portugal continuava a existir, mas eu não tinha noção do que lá se passava. Mesmo com a internet, há muita coisa a acontecer à qual não temos acesso. Um exemplo são os filmes de que toda a gente fala em Portugal, mas que não chegam ao mercado alemão", revela a diretora da Associação 2314.