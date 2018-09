Actualidade

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, disse hoje que quer a equipa "alerta" para poder vencer na visita ao Belenenses, no domingo, em jogo da sexta jornada da I Liga de futebol.

Uma semana depois do triunfo caseiro sobre o Sporting (1-0) - "ganhar exige a mesma reflexão de uma derrota" - o Sporting de Braga pode isolar-se na liderança do campeonato se vencer no Estádio Nacional, em Oeiras, mas o treinador quer a equipa "alerta" e ciente do que tem de fazer.

"Sabemos muito bem o que nos trouxe até aqui, o respeito por nós, pelos nossos adversários e pelo jogo, e é isso que nos vai continuar a guiar pelo campeonato fora", garantiu.