Actualidade

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, convocou hoje os médios Ryller e Palhinha para a deslocação ao terreno do Belenenses, no domingo, em jogo da sexta jornada da I Liga de futebol.

Palhinha ficou de fora da receção ao Sporting (vitória por 1-0), da quinta ronda, por ser um jogador emprestado pelos 'leões', e está de volta aos eleitos, tal como o brasileiro Ryller, que estava ausente há mais tempo.

O jovem Trincão e extremo Murillo saíram da convocatória, enquanto Matheus, Raul Silva, Xadas, Rosic e Ricardo Ferreira continuam a recuperar de lesões.