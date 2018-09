Actualidade

O Sporting venceu hoje em casa o Marítimo, por 2-0, em jogo da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, e subiu ao quarto posto da prova.

Bruno Fernandes, aos 12 minutos, na marcação de uma grande penalidade, e Fredy Montero, aos 35, marcaram os golos dos 'leões', que regressaram aos triunfos, após a derrota da ronda anterior, frente ao Sporting de Braga.

Com este triunfo, o Sporting passou a somar 13 pontos, menos dois do que o líder FC Porto, um do que o Benfica e os mesmos de Sporting de Braga (menos um jogo) e Rio Ave, enquanto o Marítimo se mantém no sexto posto, com 10.