Brasil/Eleições

Manifestantes da comunidade homossexual que participaram sábado num protesto contra o candidato Jair Bolsonaro em São Paulo disseram que, para o bem e para o mal, o discurso do candidato conservador tirou a homofobia do armário no Brasil.

"Não temos medo, só queremos ter voz ativa. Não acho que a homofobia aumentou. O que percebo é que nós [homossexuais] sentíamos isto dentro de casa e agora os apoiantes do Bolsonaro saíram do armário e levaram a homofobia para as rua", afirmou Rodrigo Coprete, de 33 anos.

Já Rafael Azevedo, de 26 anos, é da opinião que a campanha de Bolsonaro, um candidato que disse publicamente que homossexuais deveriam ter sido espancados na infância para aprenderem a serem homens, é uma ameaça porque representa uma tendência fascista que cresce no Brasil.