Brasil/Eleições

O candidato às eleições presidenciais no Brasil Jair Bolsonaro, disse no sábado, em entrevista à TV Globo, que desconfia do sistema eleitoral brasileiro e da subida do Partido dos Trabalhadores (PT) nas sondagens, que considerou um "absurdo".

O candidato do Partido Social Liberal (PSL) disse duvidar do crescimento do PT nas mais recentes sondagens e reforçou a dúvida sobre a transparência do sistema eleitoral, naquela que foi a sua primeira entrevista após ter recebido alta hospitalar e emitida no dia em que ocorreram vários protestos contra a sua candidatura, tanto no Brasil como da comunidade brasileira espalhada no mundo.

"Foi um absurdo o PT crescer [nas sondagens]. Não existe isso: o que eu sinto nas ruas, o que eu vejo nas manifestações - haverá uma grande amanhã - é um sinal claro de que o povo está do nosso lado e, da forma como isso é demonstrado, não dá para a gente aceitar passivamente a fraude", disse, 22 dias após ter sofrido um atentado contra a sua vida.