As autoridades nipónicas informaram hoje que a passagem do tufão Trami, que deve afetar o Japão até segunda-feira, fez 45 feridos, num momento em que estão suspensos os transportes no arquipélago e foram cancelados mil voos.

As autoridades contabilizaram 38 feridos leves na ilha de Okinawa (sudoeste), a primeira afetada pelo tufão, e outros sete em Kagoshima, no sul da ilha de Kyushu (sudoeste).

A circulação de comboios de alta velocidade foi suspensa no oeste do país e quase mil voos cancelados devido ao encerramento do aeroporto de Kansai, perto de Osaka.