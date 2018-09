Actualidade

O escritor Pepetela admitiu, em Óbidos, que "Sua Excelência de Corpo Presente" possa ser o seu último livro sobre a realidade histórica angolana, país que acredita ter entrado num novo ciclo, apesar de a corrupção ainda ser um problema.

"Este livro é capaz de ser mesmo o último [sobre a história contemporânea de Angola] porque está a ser muito difícil gerir o pós escrita", afirmou o escritor angolano Pepetela, no Festival Literário Internacional de Óbidos, a dois dias do início da 11.ª edição do festival Escritaria, em Penafiel, que lhe é dedicada.

Orador numa mesa de autor do Folio - Festival Literário Internacional de Óbidos, no sábado à noite, o autor de mais de duas dúzias de obras partilhou com o público a "dificuldade" de escrever as 271 páginas de "Sua Excelência de Corpo Presente", o seu último livro, lançado no dia 18, em Luanda (Angola), já disponível no mercado português, pelas Publicações Dom Quixote.