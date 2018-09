Actualidade

As exportações portuguesas de café aumentaram 2,82% em quantidade até julho, em termos homólogos, e deverão encerrar o ano em alta, assim como o mercado interno, segundo dados hoje avançados pela Associação Industrial e Comercial do Café (AICC).

Em declarações à agência Lusa no âmbito da comemoração do Dia Internacional do Café, na próxima segunda-feira, a secretária-geral da Associação Industrial e Comercial do Café (AICC) adiantou terem sido exportados por Portugal perto de oito mil toneladas (7.971.871 quilos) de café nos primeiros sete meses deste ano, contra os 7.753.051 quilos do período homólogo de 2017.

Segundo Cláudia Pimentel, "as exportações têm apresentado uma evolução bastante positiva desde 2006, tanto em quantidade como em valor, tendo baixado ligeiramente em 2017" (-2,68% em valor e -5,50% em toneladas) devido a uma associação de fatores, desde as greves portuárias, "que atrasam envios", ao crescimento do mercado interno, que esgota a capacidade de exportação dos produtores mais pequenos.