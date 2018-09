Actualidade

Durante o Estado Novo, passaram por Angra do Heroísmo, nos Açores, cerca de 500 presos políticos, segundo um levantamento da União de Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP), que vai lançar um livro sobre o tema.

"Daquilo que nós já apurámos da investigação na Torre do Tombo e noutros locais, passaram cerca de 500 presos políticos, dos quais 40 açorianos e duas mulheres", adiantou, em declarações à Lusa, César Roussado, dirigente da URAP.

A apresentação prévia do livro 'As prisões políticas de Angra do Heroísmo - Fortaleza de São João Baptista e Forte de São Sebastião (Castelinho)' decorre esta segunda-feira, nos paços do concelho do município, na ilha Terceira.