Actualidade

A falta de reformas das regras do comércio internacional está a alimentar as tensões comerciais, sob o risco de minar o crescimento da economia mundial e da pobreza, advertiram hoje a OMC, o FMI e o Banco Mundial.

Segundo um relatório conjunto da Organização Mundial do Comércio (OMC), do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, o comércio de serviços representa dois terços do Produto Interno Bruto Mundial (PIB) e do emprego, bem como de quase metade do comércio mundial.

Porém, as tarifas sobre os serviços são tão altas hoje quanto as que eram impostas aos bens fabricados há 50 anos, pelo que as mudanças na natureza do comércio não foram totalmente refletidas nas regras internacionais, observam as três organizações internacionais.