Salvio e Ferreyra regressaram hoje aos convocados do Benfica para a visita ao AEK Atenas, na terça-feira, para a Liga dos Campeões de futebol, numa lista que não integra os lesionados Jardel e Gabriel,

O treinador Rui Vitória elegeu um lote de 22 jogadores para a deslocação à Grécia, sem contar com os brasileiros Jardel e Gabriel, que saíram lesionados no jogo com o Desportivo de Chaves (2-2), para a sexta jornada da I Liga.

O grego Samaris também não integra o leque de opções 'encarnadas' para o jogo em Atenas, da segunda jornada do grupo E, por não se encontrar inscrito na Liga dos Campeões.