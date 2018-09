Actualidade

O humorista Ricardo Araújo Pereira afirmou hoje que, no Brasil, o Carnaval é mais respeitável que a Câmara dos Deputados, e comparou o candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL) a "bestas" e "idiotas", defensores da ditadura militar.

"No carnaval, uns energúmenos quaisquer inscreveram-se para sambar, em celebração não só da ditadura militar, mas também das torturas da polícia política", contou Ricardo Araújo Pereira durante a apresentação do livro "Estar Vivo Aleija".

Na obra que compila as crónicas publicadas durante o último ano e meio no jornal Folha de S. Paulo, no Brasil, o humorista lembra que o grupo foi proibido de participar nos desfiles carnavalescos, e que, na obra, se manifesta "contra essa proibição, porque um idiota deve poder sambar".