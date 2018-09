Actualidade

O Sporting de Braga subiu hoje à liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Belenenses, por 3-0, em jogo da sexta jornada, disputado no Estádio Nacional.

Wilson Eduardo, aos 27 e 68 minutos, o segundo de grande penalidade, e Ricardo Horta, aos 34, marcaram os golos do Sporting de Braga, que ascendeu ao primeiro lugar do campeonato, com 16 pontos, mais um do que o FC Porto e dois do que o Benfica.

O Belenenses, que somou o quinto encontro consecutivo sem vencer, está no 12.º lugar, com seis pontos.