Actualidade

A Ordem dos Arquitetos celebra hoje o Dia Mundial da Arquitetura com o anúncio do Prémio Fernando Távora, e prolonga as celebrações com uma programação que inclui um congresso, exposições e conferências ao longo de outubro.

De acordo com a programação divulgada à agência Lusa, as comemorações da data têm início com o anúncio do vencedor da 14.ª edição do Prémio Fernando Távora e a conferência da vencedora da 13.ª edição, do ano passado, a arquiteta Isa Clara Neves.

Anúncio e conferência decorrem hoje, às 22:00, no salão nobre da Câmara Municipal de Matosinhos, organizado pela Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitetos com a Câmara Municipal de Matosinhos e a Casa da Arquitectura.