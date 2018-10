Actualidade

Timor-Leste importou nos primeiros oito meses do ano cerca de 13 mil contentores, ou aproximadamente 1.625 por mês, o que representa menos 400 por mês do que em 2017, segundo dados das autoridades timorenses.

De acordo com o Banco Mundial, o país teve uma regressão de 1,8% em 2017, muito longe do crescimento de 5,3% de 2016, sendo a quedo do número de contentores um dos sinais da desaceleração económica.

Dados da Autoridade Portuária de Timor-Leste, obtidos pela Lusa, indicam que nos primeiros oito meses do ano entraram no país 12.989 contentores, ou 1623 por mês.