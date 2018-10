Actualidade

Dois sismos de 3,9 e 3,3 na escala de Richter foram hoje registados nas estações sísmicas do continente a cerca de 55 quilómetros de Sines, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o instituto, o primeiro sismo, com magnitude 3,9 na escala de Richter, foi registado às 06:52 com epicentro a cerca de 55 quilómetros a oeste-sudoeste de Sines, distrito de Setúbal.

O segundo sismo, de 3,3 na escala de Richter, foi registado às 06:58 e também teve epicentro a cerca de 55 quilómetros a oeste-sudoeste de Sines.