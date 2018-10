Actualidade

O preço do barril do Brent, para entrega em novembro, ultrapassou hoje os 83 dólares no mercado de futuros de Londres, um máximo que não era alcançado desde os finais de 2014.

O petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, abriu em alta a valer 83,26 dólares, mais 0,69% do que no fecho da sessão de sexta-feira e o valor mais alto desde 10 de novembro de 2014.

Na sexta-feira, o preço do barril de petróleo Brent encerrou em alta de 1,18%, para os 82,69 dólares.