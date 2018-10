Actualidade

Um dos dois sismos registado hoje a cerca de 65 quilómetros de Sines, no distrito de Setúbal, foi sentido na região de Arruda dos Vinhos, Lisboa, mas sem causar danos, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o sismo de 3,9 na escala de Richter foi registado na Rede Sísmica do Continente às 06:52 com epicentro a cerca de 65 quilómetros a oeste-sudoeste de Sines, no distrito de Setúbal.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na região de Arruda dos Vinhos, no distrito de Lisboa", indica o IPMA em comunicado.