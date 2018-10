Actualidade

"Ver o invisível" nas obras de Rui Chafes e de Alberto Giacometti é a proposta da exposição "Gris, Vide, Cris" que abre ao público na quarta-feira, na delegação francesa da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris.

A mostra, que vai estar patente até 16 de dezembro, junta dois universos aparentemente opostos: de um lado, as esculturas em ferro, pretas e lisas de Chafes, do outro, as rugosas peças em bronze, gesso e terracota de Giacometti, mas há um "encontro" marcado pela busca "do vazio, do imaterial e do invisível".

"Numa obra de arte é tão importante aquilo que se vê como aquilo que não se vê. Às vezes, até é mais importante aquilo que não se vê, porque uma obra de arte é apenas um fragmento de uma multidão de coisas que estão lá para trás e que não estão visíveis", disse à Lusa o escultor português que, esta segunda-feira, entra na coleção do Centro Pompidou com as obras "Carne Invisível" e "Carne Misteriosa" (2013).