Actualidade

O Centro Pompidou, em Paris, vai apresentar, esta segunda-feira, as obras "Carne Invisível" e "Carne Misteriosa", do escultor português Rui Chafes, que vão passar a fazer parte da coleção permanente desta instituição pública, graças a uma doação anónima.

Entre as 16:00 e as 18:00, na sala 32 do célebre museu de arte moderna e contemporânea, vão ser mostradas as duas esculturas realizadas em 2013 e expostas na Galerie Mendes, em Paris, no ano passado, quando o galerista Philippe Mendes deu a Rui Chafes 'carta branca' para expor no meio de pinturas dos séculos XVI e XVII.

Para Rui Chafes, "é um privilégio, claro que sim", fazer parte da coleção do Centro Pompidou e estar em exposição num "dos museus centrais e icónicos não só de França como da Europa e do mundo".