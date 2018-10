Actualidade

A I República (1910-1926) foi "ferida de uma crise de legitimidade estrutural" que a tornou "presa fácil da conspiração das direitas antiliberais", afirma o historiador Fernando Rosas, na obra "A Primeira República. Como Venceu e porque se perdeu".

"A República do Partido Republicano Português, ferida de uma crise de legitimidade estrutural e mergulhada na instabilidade política e financeira, tornar-se-ia presa fácil da conspiração a montante das direitas antilberais", escreve Fernando Rosas, na obra que é apresentada na próxima quarta-feira, em Lisboa, pelo historiador António Reis

"A Primeira República. Como Venceu e porque se perdeu" é uma nova edição do texto publicado em 2010, no contexto de uma obra celebrativa do centenário da República - "1910 a Duas Vozes" -, também com a chancela da Bertrand Editora.