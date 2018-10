Actualidade

A EDP investiu dois milhões de euros na compra de uma participação minoritária na SolarWorks!, uma empresa holandesa de energia solar com operação em Moçambique e que está atualmente a preparar a entrada no mercado do Malauí.

Segundo um comunicado da elétrica, esta aquisição marca o arranque do projeto de promoção do acesso universal a energia sustentável (A2E), anunciado em maio, que prevê um investimento de 12 milhões de euros ao longo dos próximos três anos, com impacto em 200 mil pessoas de países em desenvolvimento.

O negócio resultou de uma ronda de financiamento liderada pela EDP Renováveis, subsidiária do grupo EDP, em conjunto com a sociedade de capital de risco ('venture building')Persistent Energy Capital LLC, na sequência de um aumento de capital da Solar Works!.