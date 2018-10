Actualidade

Os trabalhos de investigação hoje galardoados com o Prémio Nobel da Medicina levaram à descoberta de um mecanismo de controlo do sistema imunitário que já tem aplicação clínica, havendo já medicamentos em Portugal que tentam usar esse mecanismo.

O coordenador do Programa Nacional para Doenças Oncológicas, Nuno Miranda, explicou à agência Lusa que o trabalho hoje distinguido com o Nobel da Medicina veio permitir que, na prática clínica, sejam estimuladas as defesas do próprio doente contra células oncológicas.

Segundo o especialista português, o norte-americano James P. Allison e o japonês Tasuku Honjo descobriram "uma espécie de travão" nas células do sistema imunitário e que é ativado pelas células cancerígenas.