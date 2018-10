Actualidade

A líder e vereadora do CDS-PP em Lisboa visitou hoje o bairro da Flamenga, em Marvila, onde há pessoas "em desespero" a ocupar casas e fez duras críticas à política "imoral e inadmissível" da câmara da capital.

De manhã cedo, Assunção Cristas visitou o bairro social da Flamenga, em Marvila, em Lisboa, onde foi ver algumas casas no bairro que visitou várias vezes antes das eleições autárquicas de 2017 e aproveitou para apresentar o regime de acesso à habitação municipal e da gestão do parque habitacional do município, que o CDS hoje apresenta na câmara.

Olhando em volta, depois da visita, e comparando com o período de campanha, há um ano, Cristas nota que "o bairro está um bocadinho mais limpo", mas os problemas subsistem.