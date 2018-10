Actualidade

O secretário-geral comunista defendeu hoje que "a resposta estrutural aos problemas do país não se faz com o Governo do PS", no primeiro de dois dias de jornadas parlamentares pelo distrito de Santarém.

"A resposta estrutural aos problemas do país não se faz com o Governo do PS, nem com a sua atual política, amarrado a opções de política de direita", afirmou Jerónimo de Sousa, num hotel escalabitano.

Elencando a série de "lutas" em curso pelos direitos dos trabalhadores, o líder do PCP sustentou que "está à vista que para pôr o país a avançar a sério, para dar solução ao que o país precisa para se desenvolver, para dar solução aos problemas acumulados, isso exige uma outra política".