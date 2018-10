Actualidade

Os livros "O significado das coisas", de Álvaro Manuel Machado, e "Arder a palavra e outros incêndios", de Ana Luísa Amaral, são os vencedores ex-aequo do Prémio de Ensaio Jacinto do Prado Coelho, da Associação Portuguesa dos Críticos Literários.

No comunicado enviado à agência Lusa, a Associação Portuguesa dos Críticos Literários (APCL) afirma que "O significado das coisas", de Álvaro Manuel Machado proporciona, "com o rigor e a vitalidade da perspetiva comparatista que marca uma carreira ensaística já com várias décadas, leituras iluminantes de autores dos séculos XIX e XX, como Teófilo Braga, Antero de Quental, Eça de Queirós, Miguel Torga, Vergílio Ferreira, Raul Brandão, Agustina Bessa-Luís, Mário Cláudio e vários outros".

Álvaro Manuel Machado é professor na Universidade Nova de Lisboa, e a obra foi publicada pela Editorial Caminho.