Actualidade

A artista plástica Joana Vasconcelos vai apresentar uma exposição individual no Museu de Arte Moderna e Contemporânea de Estrasburgo (MAMCS), em França, com inauguração prevista para quinta-feira, com 24 obras, intitulada "I want to break free".

De acordo com informação divulgada pelo museu, a exposição ficará patente até 17 de fevereiro de 2019, integrando a programação no âmbito do 20.º aniversário da instituição.

Comissariada por Estelle Pietrzyk, diretora do MAMCS, "Joana Vasconcelos: I want to break free" apresenta uma seleção de obras que inclui algumas das peças mais icónicas do início da carreira da artista, como "Flores do Meu Desejo" (1996-2010), "Spot Me" (1999) e "Vista Interior" (2000).