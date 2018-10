Actualidade

Os conselheiros das comunidades da Europa defenderam hoje que as medidas fiscais de incentivo ao regresso de emigrantes a Portugal "são extremamente insuficientes" e argumentou que deviam também contemplar mais gerações de trabalhadores portugueses no estrangeiro.

"As recentes medidas de incentivo fiscal ao regresso, anunciadas pelo Senhor Primeiro Ministro e Secretário-geral do Partido Socialista Dr. António Costa, são extremamente insuficientes e levantam, inclusive, possíveis problemas de perceção de discriminação positiva ou negativa que poderão ser contraproducentes para a imagem e a reinserção da(o)s portuguesa(e)s residentes no estrangeiro", lê-se numa nota do Conselho Regional da Europa enviada hoje às redações.

Esta secção regional do Conselho das Comunidades Portuguesas diz "louvar um discurso voluntarista de incentivo a este desafio que constitui o regresso" dos emigrantes, "mas uma política para o retorno e reinserção deverá ter em conta uma visão global deste fenómeno de regresso que comporta situações não somente económicas, mas igualmente sociais e mesmo psicológicas".