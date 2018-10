Actualidade

Uma visita do Governo aos lugares emblemáticos da vida e obra de José Saramago, um congresso internacional e a publicação de um inédito são as iniciativas que marcam o arranque das celebrações dos 20 anos do Nobel da Literatura português.

No dia 08 de outubro de 1998, José Saramago tornou-se o primeiro, e até à data único, Prémio Nobel de Literatura em língua portuguesa.

Passadas duas décadas, a Fundação José Saramago organiza, tanto em Portugal como no estrangeiro, uma série de iniciativas para "recordar esse momento histórico para a literatura lusófona, celebrando o Prémio e o Escritor que o recebeu", informou a fundação em comunicado.