O comissário europeu de Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, instou hoje o Governo de Itália a dizer a verdade aos italianos, questionando a credibilidade e solidez da proposta orçamental apresentada na semana passada.

À entrada para a reunião do Eurogrupo, no Luxemburgo, Moscovici insistiu que a decisão do Governo italiano de aumentar o défice para os próximos três anos até 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB), está fora das regras europeias.

"O que sei, neste momento, é que a Itália apresentou um orçamento com um défice de 2,4% não apenas para o próximo ano, mas para os três próximos anos, o que é um desvio muito, muito significativo relativamente aos compromissos assumidos anteriormente. O Governo italiano deve dizer a verdade ao povo italiano. Mais despesa pública pode tornar-se popular durante um tempo, mas quem é que vai pagar no final?", alertou.