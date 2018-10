CORREÇÃO

(NOVA VERSÃO COM CORREÇÃO NO TÍTULO E NO PRIMEIRO PARÁGRAFO, SUBSTITUINDO NIGÉRIA POR NÍGER)

Pelo menos 25 civis tuaregues foram mortos durante o fim-de-semana por um grupo armado no nordeste do Mali, perto da fronteira com a Níger, avançaram hoje fontes locais à agência France-Presse.

"Sexta-feira e sábado, pelo menos 25 civis tuaregues foram mortos por homens armados em Amalaoulaou", disse à AFP um político local.