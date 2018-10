Actualidade

Um feito "muito gratificante" que "recompensa o esforço e dedicação" para preparar a competição foi como o acordeonista algarvio João Palma reagiu hoje à vitória alcançada na 71.ª Copa do Mundo de Acordeão, que terminou no domingo, na Lituânia.

João Palma tem 18 anos, é natural de Loulé, concelho do distrito de Faro, e tornou-se no "primeiro português a vencer na categoria" de virtuoso júnior, numa edição da Copa do Mundo da Confederação Internacional de Acordeão (CIA), entidade integrada no Conselho Internacional de Música da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e que tutela estas competições.

"É um trabalho em que é preciso estudar muito, e ser o primeiro português a vencer na minha categoria numa Copa Mundial é muito gratificante para o meu trabalho. Apesar de custar muito e dar muito, muito trabalho mesmo, é sempre bom reconhecerem o nosso valor nestes concursos", afirmou João Palma à agência Lusa.