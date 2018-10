Actualidade

A Assembleia Nacional de Cabo Verde vai passar a contar com sessões plenárias quinzenais e debates mensais com o primeiro-ministro, de acordo com o novo regimento parlamentar que entrou hoje em vigor.

Aprovado por unanimidade em dezembro do ano passado, o novo regimento da Assembleia Nacional de Cabo Verde tem como novidades as sessões plenárias que passam a ser quinzenais, realizando-se na segunda e na quarta semanas de cada mês, enquanto os outros dias da semana serão reservados às reuniões plenárias.

Outras novidades do novo documento são os debates mensais com o primeiro-ministro, a criação da Comissão de Ética e Transparência e a Conferência dos Presidentes das Comissões Especializadas.