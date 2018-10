Actualidade

O histórico militante do MPLA, Ambrósio Lukoki, morreu, hoje em Luanda, vítima de doença, noticiou a imprensa local.

Ambrósio Lukoki, antigo membro do Comité Central do MPLA, foi um dos históricos do partido no poder em Angola que se manifestou contra a continuidade do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos na liderança do partido no poder em Angola.

Segundo fontes familiares, citadas pela agência noticiosa angolana, Angop, Ambrósio Lukoki, que se encontrava doente há algum tempo, faleceu hoje numa clínica em Luanda.