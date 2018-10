Actualidade

O bispo auxiliar de Luanda, Zeferino Zeca Martins, foi hoje nomeado pelo papa Francisco como arcebispo diocesano para a arquidiocese da província angolana do Huambo, centro de Angola, segundo a Nunciatura Apostólica no país.

O anúncio foi feito hoje, em Luanda, pelo núncio apostólico em Angola e São Tomé, Piter Rajic, durante uma cerimónia que decorreu no Paço Episcopal de Luanda, referindo que o novo arcebispo substitui José de Queirós Alves que, por limite de idade, deixa a igreja local.

O arcebispo ora nomeado, Zeferino Zeca Martins, 52 anos congratulou-se já com a indicação do papa Francisco, afirmando que recebe a notícia com "devoção filial e em comunhão eclesial para uma tarefa que se apresenta árdua e amável".