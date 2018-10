Moçambique/Autárquicas

A Frelimo, partido no poder em Moçambique, e a Renamo, principal partido da oposição, usaram meios do Estado durante os primeiros dias de campanha para as eleições autárquicas, divulgou hoje a coligação de organizações não-governamentais (ONG) "Votar Moçambique".

Num relatório distribuído à comunicação social, aquela coligação assinala que simpatizantes da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) fizeram-se transportar com cartazes e bandeiras do partido no poder numa ambulância na cidade de Quelimane, província da Zambézia, centro do país.

Membros da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) usaram uma viatura com matrícula do Estado para uma ação de campanha na cidade de Nampula, norte do país, portando cartazes e bandeiras do principal partido da oposição.