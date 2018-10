OE2019

O líder da Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP), José Abraão, avisou hoje que "um dia de greve será pouco" caso o Governo avance com aumentos salariais "ridículos" em 2019 e apenas para as remunerações mais baixas.

"Se o Governo avançar com um valor simbólico, ridículo, e só para os salários mais baixos, seguramente que um dia de greve será pouco, porque já estamos fartos de andar a perder", disse José Abraão em declarações à Lusa, acrescentando que o aumento "tem de ser para todos".

O líder da FESAP reagia assim a declarações do líder parlamentar do PS, Carlos César que, na semana passada, admitiu a possibilidade de haver no próximo ano "um aumento da remuneração base, pelo menos até a um determinado nível salarial".