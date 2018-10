Actualidade

A petrolífera norte-americana ConocoPhillips informou hoje que os reguladores ainda terão que aprovar o seu acordo de venda a Timor-Leste da sua participação de 30% no consórcio do Greater Sunrise, no mar de Timor.

Em comunicado, a empresa mostra satisfação pelo acordo de venda, no valor de 350 milhões de dólares, e reconhece "divergências" com o Governo sobre o modelo de exploração: Timor-Leste quer um gasoduto para o sul do país e a petrolífera queria usar um existente para Darwin.

"Estamos satisfeitos por chegar a um acordo mutuamente benéfico para o governo de Timor-Leste e a ConocoPhillips", disse Matt Fox, vice-presidente executivo de Estratégia, Exploração e Tecnologia, citado em comunicado.