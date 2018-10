Actualidade

A região do Tâmega e Sousa vai investir oito milhões de euros, em três anos, num plano para reduzir em 25% o insucesso escolar nos 11 municípios, foi hoje revelado pela comunidade intermunicipal (CIM).

Na apresentação do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Tâmega e Sousa, realizada no Auditório Municipal de Lousada, foi divulgado estarem previstas 40 medidas anuais, envolvendo 40 instituições de ensino no território, desde o pré-escolar até ao secundário.

Segundo foi destacado pelos promotores, as ações nas áreas da ciência, tecnologia, artes, psicologia e orientação vocacional, entre outras, já vão ser postas em prática neste ano letivo e prolongar-se-ão até 2021, incidindo num universo de 50 mil alunos.