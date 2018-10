Actualidade

O Governo de Angola assinou hoje com o Programa da ONU para o Desenvolvimento (PNUD) um financiamento de um milhão de dólares para apoiar a realização de eleições legislativas na Guiné-Bissau, previstas para 18 de novembro.

"O executivo angolano decidiu contribuir no financiamento das eleições legislativas da Guiné-Bissau de 18 de novembro com o montante de um milhão de dólares americanos sob forma de donativo, mediante um acordo entre Angola e o PNUD", afirmou o embaixador angolano em Bissau, António Rosa.

Segundo o diplomata, a decisão das autoridades angolanas foi tomada na "perspetiva de ajuda à saída da crise institucional que assola a Guiné-Bissau há mais de três anos, com vista à implementação do Acordo de Conacri e o Roteiro de Bissau e tendo em conta que a crise política e institucional teve profundos reflexos na economia e constitui um fator de limitação da capacidade de financiamento do próprio Estado".